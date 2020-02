Star-Regisseur Steven Spielberg wird überraschend doch nicht den fünften "Indiana Jones"-Film drehen. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Los Angeles (dpa/sw) l Nach vier "Indiana Jones"-Filmen will Steven Spielberg den geplanten fünften Teil der Abenteuersaga offenbar einem Nachfolger überlassen. Der Star-Regisseur werde weiterhin als Produzent von "Indiana Jones 5" mitwirken, wie die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am Mittwoch berichteten. Als möglicher Regisseur sei James Mangold ("Walk the Line", "Le Mans – Gegen jede Chance", "Logan – The Wolverine") im Gespräch, hieß es.





Hauptdarsteller Harrison Ford (77) hatte kürzlich in einer US-Talkshow erzählt, dass er sich auf die Fortsetzung freue und dass der Dreh in diesem Sommer beginnen würde. Es seien allerdings noch Schwierigkeiten bei der Terminplanung und mit dem Drehbuch zu bewältigen.

Der noch titellose fünfte Teil ist seit längerem geplant. 2018 hatten das Walt Disney Studio und Lucasfilm einen Aufschub verkündet. Ursprünglich sollte "Indiana Jones 5" im Sommer 2020 starten, der Termin wurde auf Juli 2021 verschoben.

Seit 1981 spielte Ford die Rolle des Archäologie-Professors Henry Walton Jones viermal, zuletzt 2008 in "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels", immer unter der Regie von Spielberg. Seit 2012 liegen die Rechte an der Reihe bei Disney, das Lucasfilm für etwa 4 Milliarden Dollar kaufte und damit unter anderem die "Indiana Jones"- und "Star Wars"-Filme in sein Repertoire aufnahm.