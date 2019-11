Star Wars hat mit "The Mandalorian" einen neuen Serienableger auf Disney+ bekommen. Mit einem ganz besonderen Charakter.

New York l Mit Disney+ ist der nächste Streaminganbieter ins Rennen gegangen. Inbegriffen ist mit "The Mandalorian" der nächste Star Wars-Ableger. Und "The Mandalorian" erntet immer mehr Lob - denn in dieser Serie geht es weit zurück in die Vergangenheit des Star Wars-Universums. Hierbei sorgt ein altbekannter Charakter für besonderes Entzücken unter den Fans: Yoda - und zwar als Baby.

Nicht nur aufgrund seiner Grammatik ("Grammatik gelernt bei Yoda du hast") ist der Jedi-Meister bei den Star Wars-Anhängern überaus beliebt. Nun versetzt seine Spezies als Baby-Version das Internet in (positive) Aufregung.

Jetzt hat der Serienverantwortliche Jon Favreu auch eine Konzeptgrafik zu "Baby-Yoda" auf Twitter geteilt.

Bislang ist allerdings noch nicht geklärt, was es mit "Baby-Yoda" auf sich hat: In der Zeit, in der die Serie spielt, lebt der Jedimeister Yoda selbst nicht mehr.

Star Wars ab Dezember im Kino

In Deutschland geht Disney+ voraussichtlich am 31. März 2020 an den Start. Wer nicht mehr so lange auf die Serie aus dem Star Wars-Universum warten möchte, kann sich "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" ab 19. Dezember im Kino ansehen.