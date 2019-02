Der Streamingriese Netflix kündigt zwei neue Serien aus Deutschland an - "Unorthodox" und "Biohackers" sind bald zu sehen.

Berlin (dpa) l Netflix plant zwei neue Serien aus Deutschland. "Unorthodox" lehnt sich an den gleichnamigem Bestseller der aus New York stammenden und heute in Berlin lebenden Schriftstellerin Deborah Feldman an. Die Serie erzählt die Geschichte einer jungen ultraorthodoxen Jüdin, die einer arrangierten Ehe in New York entflieht und sich zu einer Reise zu sich selbst aufmacht, wie der Streamingdienst am Mittwoch in Berlin mitteilte. Für das Serienkonzept ist Anna Winger ("Deutschland 83", "Deutschland 86") verantwortlich.

In der deutschen Thrillerserie "Biohackers" entdeckt die Medizinstudentin Mia, dass in ihrer Uni-Stadt hochentwickelte Biohacking-Technologie genutzt wird, die bald in falsche Hände gelangt. Drehbuch und Regie übernimmt Christian Ditter ("How to Be Single", "Türkisch für Anfänger").

Außerdem soll es Netflix zufolge eine Horrorserie namens "Bloodride" mit sechs eigenständigen Episoden aus Norwegen geben. Das Drehbuch stammt von Kjetil Indregard, der zusammen mit Atle Knudsen und Geir Henning Hopland auch Regie führt.

Bei der Berlinale sollte Kelly Luegenbiehl – bei Netflix für Serienprojekte in Europa zuständig – die drei Serien am Mittwoch im Rahmen der Drama Series Days vorstellen.