Michael Wendler und Laura Sophie Müller in Tangermünde Screenshot: Instagram/michael.wendler

Das Dschungelcamp geht 2020 in eine neue Runde. Laut Medienbericht ist Michael Wendlers Freundin Laura Müller aus Tangermünde mit dabei.

Magdeburg (dt) l Michael Wendlers Freundin Laura Müller aus Tangermünde wird laut einem Medienbericht 2020 ins Dschungelcamp einziehen. Die 19-Jährige aus Sachsen-Anhalt lebt seit zehn Monaten an der Seite des Schlagerstars.

Die "Bild" will vorab auch schon von weiteren Kandiaten erfahren haben, die sich in der nächsten Staffel inmitten des australischen Dschungels diversen Aufgaben stellen müssen: Unter anderem fallen Namen wie Daniela Bücher, die Witwe des verstorbenen Mallorca-Auswanderers Jens Büchner, Hubert Fella, der Partner von Matthias Mangiapane, der bereits 2019 im Dschungelcamp war. Aber auch Sharon Trovato und der Bachelor Paul Janke sollen mit am Start sein.