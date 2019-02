Der Trödel-Liebhaber Oli P. (Oliver Petszokat) startet am 19. März im Ersten mit der Sendung "Hallo Schatz". Foto: Oliver Berg/dpa

Mit der neuen TV-Sendung "Hallo Schatz" wird Oliver Petszokat als Moderator ab 19. März im Ersten zu sehen sein.

München (dpa) l Oliver Petszokat (40), bekannt als Oli P., macht in Trödel. Die neue TV-Sendung "Hallo Schatz" mit dem Moderator, Sänger und Trödel-Liebhaber startet am 19. März im Ersten, wegen Programmverschiebungen einen Tag später als geplant, wie das Erste am Montag mitteilte. "Hallo Schatz" ist montags bis freitags 16.10 Uhr zu sehen.

Gemeinsam mit einer Kunsthistorikerin wollen Oli P. ("Flugzeuge im Bauch") und sein Team alten Dingen zu neuem Leben zu verhelfen. Herausforderung sei, mögliche Kaufinteressenten in ihren Cafés, Vereinen oder Läden aufzusuchen, um die neuen Unikate anzupreisen. Findet sich ein Käufer und bleibt Geld nach Abzug der Expertenkosten übrig, soll dies an die ehemaligen Besitzer gehen. 30 Folgen von "Hallo Schatz" wurden angekündigt.