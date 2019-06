Die neue Serie über die Tschernobyl-Katastrophe erlangt den ersten Platz auf der Film-Ranking-Website IMDb.

Magdeburg l In der Datenbank für Filme und Serien IMDb gibt es einen neuen Platz eins. Über 200.000 Leute haben für die Serie Chernobyl abgestimmt: Der Höchstwert 9,6 von 10 wurde erreicht. Die Serie wurde im Mai 2019 erstmals ausgestrahlt, doch ist schon jetzt die beste Serie aller Zeiten, laut IMDb. Die Serie des Senders HBO thematisiert die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im April 1986.

Fans betonen die hervoragende Produktion der Serie. Chernobyl soll das tragische Ereignis und dessen Folgen wie keine andere Serie sehr authentisch einfangen. Opfer des tragischen Vorfalls schreiben auf IMDb, dass die Handlung der Serie die Perspektive der Opfer sehr klar abbildet. Auch die Folgen der nuklearen Katastrophe sollen eindrucksvoll in Drehmaterial eingefangen worden sein.

Ausmaß der Katastrophe

Das Besondere der Katastrophe ist, dass viele Leute den Vorfall erst spät mitbekommen haben und die Angelegenheit erst von der Regierung bewusst herunter gespielt wurde. Die Folgen waren meist schleichend und viele Opfer haben heute noch unter den Folgen zu leiden. An der akuten Strahlenkrankheit starben knapp 50 Leute. Seit der Katastrophe sind mehrere tausend Tote, die Krebs- und Leukämieerkrankungen bekamen, auf das Ereignis zurückzuführen. Insgesamt war eine Fläche von 218.000 km² kontaminiert und 6.000 km² in der Nähe des ehemaligen Kraftwerks sind bis heute unbewohnbar.

In Deutschland kann man Chernobyl auf Sky sehen. Da HBO die Serie produzierte kann man sich auch auf deren Website die Serie anschauen.

Touristen-Trend

Zudem hat die Serie eine zusätzliche Welle als Touristen-Trend ausgelöst. Zahlreiche Influencer besuchten bereits die Region, wo sich die Katastrophe ereignete. Sie machen Selfies in Tschnerobyl, um die Bilder dann auf ihrem Instagram-Account der Öffentlichkeit zu teilen. Auch hat der Tourismus in der letzten Zeit stark zugenommen. Es kamen 30 Prozent mehr Besucher in die verseuchte Region als noch im Vorjahr, sagt Sergiy Ivanchuk, Direktor von SoloEast Touren. Und im Sommer werden noch mehr Besucher erwartet.