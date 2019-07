"Gossip Girl" kehrt zurück. Die beliebte US-Serie soll eine neue Staffel auf dem Streamingdienst "HBO Max" bekommen.

New York l Warner Media hat für seinen Streamingdienst "HBO Max" eine neue Staffel der beliebten US-Serie "Gossip Girl" bestellt. Das berichtet der Branchendienst "Variety". In zehn Folgen soll "Gossip Girl" wieder über das Leben von Teenagern in New York berichten.

Demnach soll die neue Staffel acht Jahre nach der letzten Folge spielen. Die Serie lief von 2007 bis 2012 in bislang sechs Staffeln. Ob Schauspieler des ursprünglichen Casts in der neuen Staffel auftauchen und wann die neue Staffel an den Start geht, ist bislang nicht bestätigt. Allerdings ist von einer "neuen Generation" von Teenagern die Rede.

Die Serie ist eine Adaption der Bücher von Cecily von Ziegesar und erzählt Gesichten über Intrigen einer Gruppe Teenagern aus der New Yorker High Society.