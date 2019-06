Die 18-jährige Laura Müller aus Tangermünde wird mit ihrem Freund Michael Wendler ins "Sommerhaus der Stars" ziehen.

Tangermünde l Zum vierten Mal wird das "Sommerhaus der Stars" im Juli auf RTL ausgestrahlt. Doch zum ersten Mal ist auch eine Sachsen-Anhalterin dabei: Laura Müller (18) aus Tangermünde wird mit ihrem Partner, Schlagersänger Michael Wendler, an der Sendung teilnehmen. Die beiden hatten bereits mehrmals aufgrund ihres Altersunterschiedes Schlagzeilen gemacht. Demnächst können die Zuschauer dann ihre vermeintlichen Beziehungsprobleme im Fernsehen verfolgen.

Das Prinzip: In einer Villa in Portugal ziehen am 23. Juli acht (Z-)Promi-Paare ein, die sich seltsamen Herausforderungen fernab des Alltags stellen müssen. In sieben Folgen treten sie gegeneinander an, um sich hinterher "DAS Promipaar 2019" nennen zu dürfen. Haben wir davon nicht schon alle mal geträumt? Auch mit der Siegerprämie von 50.000 Euro kann der schlechte Verdienst von fragwürdigen Werbespots bestimmt wieder ein bisschen aufgestockt werden.

2018 holten sich Uwe Abel und seine Iris den Titel. Zur Erinnerung: Landwirt Uwe hatte bei "Bauer sucht Frau" mit Iris seine Traumfrau gefunden. Zuvor siegte Model Nico Schwanz mit seiner Freundin Saskia Atzerodt - doch mit dem Sieg kam auch die Trennung.

Diese Promis ziehen ebenfalls ein

Ex-Caught-in-the-Act-Sänger und Musiker Benjamin Boyce (50) sowie Model Kate Merlan (32) - Trash-Faktor: 6/10. Ehemaliger Boyband-Liebling mit Starallüren

(50) sowie Model (32) - Ehemaliger Boyband-Liebling mit Starallüren Schauspielerin Jessika Cardinahl (53, Ottos schöne Kino-Liebe aus "Otto – Der Film") und Architekt Quentin Parker (65) - Trash-Faktor: 2/10 . Kennen wohl selbst hartgesottene Fernseh-Fans unter 30 nicht.

. Kennen wohl selbst hartgesottene Fernseh-Fans unter 30 nicht. Die "Love Island"-Reality Stars Elena Miras (27) und Mike Heiter (27) - Trash-Faktor: 9/10

(27) und (27) - Musiker Menowin Fröhlich (31, DSDS) und seine Lebensgefährtin Senay Ak (28) - Trash-Faktor: 10/10 .Ja, das ist wirklich der blonde, blasse Menowin, der nach "DSDS" im Knast saß.

(31, DSDS) und seine Lebensgefährtin (28) - .Ja, das ist wirklich der blonde, blasse Menowin, der nach "DSDS" im Knast saß. Die "Goodbye Deutschland"-Reality Stars Steffi (46) und Roland Bartsch (47) - Trash-Faktor: 5/10. Kommt jetzt die Wahrheit über Danni Büchner raus?

Kommt jetzt die Wahrheit über Danni Büchner raus? Sänger Willi Herren (43) und seine Ehefrau Jasmin Herren (40) - Trash-Faktor: 10/10 . Könnte SEHR interessant werden.

(43) und seine Ehefrau (40) - . Könnte SEHR interessant werden. Sänger Michael Wendler (46) und Freundin Laura Müller (18, Schülerin) - Trash-Faktor: 12/10. Droht ein Beziehungsdrama, ein Heiratsantrag oder kommt die Baby-Beichte? Alles scheint möglich.

(46) und Freundin (18, Schülerin) - Droht ein Beziehungsdrama, ein Heiratsantrag oder kommt die Baby-Beichte? Alles scheint möglich. Die „Bachelor in Paradise“-Reality Stars Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) aus Hannover - Trash-Faktor: 10/10. Ja, das ist die, die dem Bachelor eine reingehauen hat. Bitte keine Wiederholung. Könnte aber dank der auf Instagram zelebrierten On-Off-Beziehung interessant werden.

Und wenn es mit dem Sieg in Portugal nicht klappt: Im Januar startet ja wieder das Dschungelcamp ...