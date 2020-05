Die Internationale Raumstation (ISS) im orbitalen Außenposten in der Erdumlaufbahn. Foto: NASA/dpa

Hollywood-Star Tom Cruise (57) will hoch hinaus.

Los Angeles (dpa/vs) Der Hollywood-Star und die US-Raumfahrtbehörde Nasa planen einen Dreh an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Sie freuten sich auf die Zusammenarbeit mit Cruise, schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter. Man wolle auf diese Weise eine neue Generation von Ingenieuren und Wissenschaftlern inspirieren, um die „ehrgeizigen Pläne“ der Nasa umzusetzen. Weitere Details gab Bridenstine aber nicht bekannt.

Das Branchenblatt „Deadline.com“ hatte zuvor berichtet, dass Cruise für das Projekt auch das private Raumfahrtunternehmen SpaceX von Star-Entrepreneur Elon Musk einschalten will. Der geplante Film habe aber nichts mit der „Mission: Impossible“-Actionreihe zu tun, auch ist dem Bericht zufolge noch kein Studio an Bord. Allerdings dürfte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos, die bislang mit Sojus-Raumschiffen und Progress-Raumtransporten den Betrieb der ISS sicherstellt, bei dem Plan noch ein Wörtchen mitzureden haben. Roskosmos hatte in der Vergangenheit kommerzielle Projekte auch als solche behandelt und entsprechende Gebühren verlangt.

Tom Cruise ist für seine waghalsigen Stunts vor allem als Agent Ethan Hunt bei „Mission: Impossible“-Einsätzen bekannt. Kürzlich war der Kinostart der „Top Gun“-Fortsetzung auf Dezember vertagt worden, in dem Cruise wieder die Rolle des früheren Navy-Kampfpiloten Pete „Maverick“ Mitchell einnimmt, mit der er einst berühmt wurde.