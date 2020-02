Laura Müller schwingt bei der RTL-Show "Let's Dance" das Tanzbein. Wird Michael Wendler ihr am Freitag einen Heiratsantrag machen?

Köln (md) l Laura Müller (19) steht seit vergangener Woche in der RTL-Show "Let's Dance" auf dem Tanzparkett. Mit ihrem Tanzpartner - übrigens dem ältesten Tänzer der Sendung - Christian Polanc (41) hofft sie auf den Sieg. doch bis dahin ist es noch ein langer Weg ...

Nicht mehr so lang könnte der Weg zu ihrer Hochzeit sein. Wie mehrere Medien berichten, soll Michael Wendler (47) einen Heiratsantrag für seine Laura planen. Und zwar live bei "Lets Dance". Er war auch schon in der vergangenen Woche extra nach Deutschland gekommen, um seine Freundin (ursprünglich aus Sachsen-Anhalt) zu unterstützen.

Was konkret er geplant hat, ist unklar. Während er bei "Let's Dance" selbst nur eine Nebenrolle steht, sind spätestens am Sonntag wieder alle Augen auf ihn und Konkurrenten Oliver Pocher gerichtet: In der Show "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" werden die zwei in neun Runden gegeneinander antreten. Und vielleicht gibt es da ja schon eine Verlobung zu feiern ...