Das Frankfurter Caricatura Museum erhält Loriots gesamtes künstlerisches Erbe als Dauerleihgabe. Es soll dort dauerhaft präsentiert werden.

Der künstlerische Nachlass von Vicco von Bülow, alias Loriot, geht als Dauerleihgabe an das Caricatura Museum Frankfurt (Archivbild).

Frankfurt/Main - Das komplette künstlerische Erbe von Loriot (1923-2011) geht als Dauerleihgabe an das Caricatura Museum für Komische Kunst in Frankfurt am Main. Das haben die Stadt, die Museumsleitung und die Familie des vor 14 Jahren gestorbenen Künstlers Vicco von Bülow bekanntgegeben. Dazu gehören rund 3.000 Zeichnungen, das gesamte Interieur seines Arbeitszimmers, Loriots Pfeifensammlung, Manuskripte und Briefe.

Nachlass soll dauerhaft gezeigt werden

„Das ist eine ganz große Ehre, hier in Frankfurt dieses Konvolut, diesen Nachlass zu haben“, sagte Martin Sonntag, Leiter des Caricatura Museums. Jetzt stehe das Museum vor der großen Aufgabe, den umfangreichen Nachlass Loriots zu sichten und zu kuratieren.

Das Museum für Komische Kunst hatte bereits 2023/2024 zum 100. Geburtstag Loriots die offizielle Jubiläumsausstellung präsentiert. Die Übergabe ist mit der Verabredung einer dauerhaften Präsentation des Nachlasses verbunden.

Der Humorist Loriot - geboren in Brandenburg an der Havel und gestorben in Münsing am Starnberger See - wäre am Mittwoch (12. November) 102 Jahre alt geworden.