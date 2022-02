Mit Überraschungsgast: Stars feiern Rap-Party in Halbzeit

Inglewood - Super Bowl-Show der Superlative: Mit dem Rapper 50 Cent als Überraschungsgast haben die Musik-Stars Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar in der Halbzeitpause des Football-Finales eine umjubelte Rap-Party gefeiert.

Umringt von zahlreichen Tänzern präsentierten die sechs Musiker in der Halbzeit des Football-Spiels zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals, das die mit 23:20 für sich entscheiden konnten, rund zehn Minuten lang ein Medley aus ihren größten Hits, darunter „The Next Episode“, „Family Affair“ und „Lose Yourself“.

Als Bühne war im Stadion eine Art kleine Stadt mit komplett weißen Häusern, Läden und schicken Autos davor aufgebaut worden. Die Musiker wechselten zwischen den verschiedenen Häusern hin und her, Dr. Dre spielte zwischendurch auch Klavier, und saß gemeinsam mit Blige wippend auf einem weißen Sofa während Eminem rappte. 50 Cent hing zu Beginn seines Auftritts wie im Video seines größten Hits „In Da Club“ kopfüber von einer Decke. Die männlichen Rapper zeigten sich in dunkler Kleidung - bis auf Snoop Dogg, der in blaugemustertem Ensemble erschien - während sich Blige in einem weißglitzernden, knappen Outfit präsentierte. Zum Abschluss traten alle gemeinsam auf dem Dach eines der Häuser auf.

Geste des Protests

Für Wirbel sorgte Eminem, der sich nach seinem Auftritt kurzzeitig hinkniete - wohl in Anspielung auf den früheren US-Football-Profi Colin Kaepernick, der diese Geste 2016 als Zeichen des Protests gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit initiiert hatte. Der damalige Quarterback der San Francisco 49ers ist seit 2017 ohne Job in der NFL.

Der Super Bowl ist jedes Jahr nicht nur ein großes Sportereignis, sondern auch eine Riesenplattform für die Werbeindustrie und eine der größten Bühnen der Musikwelt - die in diesem Jahr zum ersten Mal komplett im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap stand. Schon im Vorfeld hatte Dr. Dre „eine der besten Halbzeitshows aller Zeiten“ angekündigt und betont, dass der Fokus auf Rap dabei für ihn längst überfällig sei. „Das hätte schon vor langer Zeit passieren sollen. Es ist das größte Genre der Musik momentan. Dass es so lange gedauert hat, bis wir anerkannt wurden, ist verrückt. Wir werden eine Show machen, so dass niemand mehr wegschauen kann.“

Rund 100 Millionen Zuschauer in den USA

In der Vergangenheit standen schon Stars wie Michael Jackson, Madonna, Prince oder die Rolling Stones auf der Halbzeitshow-Bühne. Im vergangenen Jahr war der kanadische Sänger The Weeknd („Blinding Lights“) aufgetreten, im Jahr zuvor waren es Shakira und Jennifer Lopez. Um die 100 Millionen Menschen allein in den USA verfolgen das Finale um die Meisterschaft in der National Football League live im Fernsehen. Kein anderes Ereignis in dem sportbegeisterten Land zieht die Leute so sehr in den Bann wie dieses eine Football-Spiel am Ende einer NFL-Saison.

Unter die Zuschauer im ausverkauften Stadion mischten sich in diesem Jahr auch Stars wie das Glamour-Paar Jennifer Lopez und Ben Affleck, Matt Damon, Charlize Theron, Tobey Maguire, Moderator James Corden und die Musiker The Weeknd und Cardi B. Country-Star Mickey Guyton sang vor dem Spiel die US-Nationalhymne, der Schauspieler Dwayne Johnson sagte die Mannschaften an.

Vor dem Spiel hatte auch schon ein deutscher Star mitgemischt: Der vielfach ausgezeichnete Musik-Produzent Zedd - 1989 als Anton Zaslavski im heutigen Russland geboren und in Kaiserslautern aufgewachsen - legte als offizieller „Pregame DJ“ auf, während sich die Spieler aufwärmten.