„Alles wird wieder ok“: Broilers-Frontmann Sammy Amara im Interview

Düsseldorf - Volksstimme: Ihr seid aktuell auf eurer „Alles wird wieder OK!“-Tour – die bereits für 2020 geplant war. Dann musstet ihr auf 2021 verschieben und dann noch mal um ein Jahr. Wie sehr habt ihr daran geglaubt, dass es noch funktioniert, und wie groß war die Freude, als es endlich losging?Sammy: Grade am Anfang der Pandemie bin ich schon in eine massive Ohnmacht gefallen. Das Album hat sich durch Corona verzögert und auch alles, was damit zusammenhing. Das war damals alles auf den Punkt geplant: 2019 begann die Werbung mit den Trailern, die wir extra gedreht haben; das Album sollte kommen zur Tour 2020. Dann wurde mir der Teppich unter den Füßen weggezogen, weil ich nicht mehr wusste, worauf ich hinarbeite. Ich bin direkt zurück in den Schonungsmodus gegangen, war beleidigt mit der Welt und hab stattdessen den Keller aufgeräumt (lachend). 2021 haben wir wieder dran geglaubt – und es wurde wieder alles abgesagt. Trotzdem haben wir auch 2022 wieder dran geglaubt. Und hätte es nicht geklappt, hätten wir sehr wahrscheinlich noch mal ein Jahr verschoben. Denn dieses „Alles wird wieder ok“ ist nicht nur einfach eine Floskel, die ich mir täglich sage und manchmal auch einfach sagen muss – sondern ich glaub’ wirklich daran. Es wurd’ immer wieder alles ok und es ging der Menschheit immer wieder besser. Es ging jedem persönlich immer wieder besser, egal wie tief das Tal war. Und als wir dann tatsächlich das erste Mal wieder auf der Bühne standen vor ein paar Wochen – das war schon heftig.