Konzerttournee André Rieu geht 2024 auf Tour - und kommt im Januar nach Magdeburg

André Rieu reist im Jahr 2024 mit seiner Musik um die ganze Welt. Gleich im Januar ist er in Magdeburg zu Gast. Auch in Leipzig, Berlin, Rostock, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg, München, Mannheim, Hannover und Erfurt ist Rieu in diesem Jahr in Deutschland zu sehen. Alle Infos zu den begehrten Tickets.