Star-geigerin Anne-Sophie Mutter ist neue Präsidentin der Deutschen Krebshilfe

Geigerin Anne-Sophie Mutter ist neue Präsidentin der Deutschen Krebshilfe. Die international bekannte Geigerin trat am Montag in Bonn die Nachfolge von Fritz Pleitgen an. Der frühere WDR-Intendant hatte das Amt zehn Jahre lang inne.