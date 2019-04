Eigentlich wollte Ex-Puhdys-Frontmann Dieter "Maschine" Birr mit seinem Album in Sachsen-Anhalt auftreten - doch daraus wird vorerst nichts.

Magdeburg l Wie am Dienstag durch das Management bekannt wurde, finden die für Sachsen-Anhalt Ende April angesetzten Konzerte von Ex-"Puhdy"-Frontmann Dieter "Maschine" Birr nicht statt. Der Grund: der deutsche Rocker liegt derzeit im Krankenbett.

Eigentlich wollte der 75-Jährige am Freitag, 26. April 2019, in Stendal, am Sonnabend, 27. April 2019, in Staßfurt, und am Sonntag, 28. April 2019, in Magdeburg im Rahmen seiner Tour zum aktuellen Album "Alle Winter wieder" auftreten. Doch es soll Ersatztkonzerte geben, die derzeit allerdings noch nicht terminiert sind.

Bereits gekaufte Ticktes behalten ihre Gültigkeit und können aber, falls der Ersatztermin nicht passt, da storniert werden, wo sie gekauft wurden.

Birr feierte mit den bekannte "Puhdys" (unter anderem "Alt wie ein Baum") große Erfolge. Die Band erhielt 2016 den Echo für ihr Lebenswerk verkaufte in 47 Jahren Bandgeschichte nach eigenen Angaben mehr als 20 Millionen Tonträger und gaben mehr als 5000 Konzerte. 2016 gab die Band ihre Auflösung bekannt.

Der Rockmusiker veröffentliche danach noch zwei Solo-Alben.