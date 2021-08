Europäischer Kulturpreis für Katie Melua und die Scorpions

Große Ehre für die Hannoversche Band Scorpions: In Bonn wurden sie mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet.

Bonn - Die Hard-Rock-Band Scorpions («Wind of Change») und die Jazz-Pop-Sängerin Katie Melua («Piece by Piece») haben in der Bonner Oper den Europäischen Kulturpreis erhalten - zusammen mit einer Reihe anderer Preisträger. Zu ihnen zählen der Trompeter Till Brönner, der Geiger David Garret und die Sopranistin Diana Damrau. Der Schauspieler Tobias Moretti wurde ebenso geehrt wie der frühere Formel-1-Fahrer Nico Rosberg.

Ausgezeichnet wurden zudem das Beethoven-Orchester Bonn mit seinem Dirigenten Dirk Kaftan. Die Gala am Samstag in der Geburtsstadt von Ludwig van Beethoven stand im Zeichen des Jubiläumsjahres zum 250. Geburtstag des Komponisten (1770-1827).

Der nicht dotierte Preis soll herausragende Leistungen von Kulturschaffenden würdigen. Preisstifter ist das Europäische Kulturforum in Dresden.

Mit dem Europäischen Kulturpreis werden Persönlichkeiten, Initiativen, Künstler, Politiker oder Institutionen für herausragende Verdienste und Leistungen um und für Europa und seine Menschen geehrt. Die Gala ist jährlich in unterschiedlichen europäischen Kulturstädten zu Gast.