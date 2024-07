Interview „Ich habe einen Traum gelebt“

Zwanzig Jahre ist es her, dass die gebürtige Schönhausenerin Annett Louisan mit dem Lied „Das Spiel“ über Nacht bekannt wurde. Im September geht die bis heute erfolgreiche Sängerin mit ihrem Debütalbum auf große Jubiläumstour in Deutschland. Auch im Steintor-Varieté in Halle wird sie auftreten.