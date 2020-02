Rob Halford, Sänger der Metal-Band Judas Priest, währnd eines Auftritts der Band in Wacken (Schleswig-Holstein) beim W.O.A. Wacken Open Air. Foto: Axel Heimken/dpa

Die Heavy-Metal Band Judas Priest feiert ihr 50-Jähriges und geht auf große Deutschland-Tour. Auch in Sachsen-Anhalt wird gerockt.

Halle l Die Heavy-Metal-Band Judas Priest geht anlässlich ihres Bandjubiläums auf große Deutschland-Tour - und legt auch in Sachsen-Anhalt einen Stopp ein. Fünf Termine haben sich die Briten in Deutschland herausgepickt: Neben Oberhausen, Stuttgart, München und Frankfurt steht auch Halle (Saale) auf dem Terminkalender. Am Freitag, 10. Juli 2020, ist die britische Heavy Metal Band auf der Peißnitzinsel zu sehen.

Judas Priest gelten als lebende Metal-Legende. Seit 50 Jahren ist die Band aus Birmingham mit wechselnder Besetzung unterwegs. In dieser Zeit wurden 18 Alben veröffentlicht. Allein der letzte Longplayer "Firepower" (2018) hielt sich wochenlang in den deutschen Charts. Die Band gilt als eine der einflussreichsten in der Metal-Szene.

