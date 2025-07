Baden-Baden - Die Musik zur Netflix-Produktion „KPop Demon Hunters“ dominiert weiter die deutschen Album-Charts. Der Soundtrack des Animationsfilms sei erneut auf dem ersten Platz der Rangliste, teilten die Chartsermittler von GfK Entertainment mit. Bereits in der vergangenen Woche war es der erste Soundtrack, der seit „Fifty Shades Of Grey - Befreite Lust“ von 2018 die Liste anführte.

„KPop Demon Hunters“ dreht sich um eine K-Pop-Girlgroup und stand am Freitagnachmittag auf Platz drei der Top-10-Filme in Deutschland beim Streaming-Dienst Netflix.

Bieber mit neuem Album auf Platz sechs

Popstar Justin Bieber verpasste mit seinem überraschend veröffentlichten Album „Swag“ die Top fünf und kam nach Angaben von GfK Entertainment nur auf den sechsten Rang. Hinter dem Soundtrack landeten stattdessen die deutschen Rapper Samra („Kareem“) und Cashmo („Alman“) auf Platz zwei und drei.

Bereits die siebte Woche in Serie thront Alex Warren mit „Ordinary“ an der Spitze der Single-Charts. Direkt hinter dem amerikanischen Musiker kletterten die Rapper Amo & Aymen mit „Love All Night“ vom vierten auf den zweiten Rang. Der Berliner Sänger Zartmann ist mit seinem Hit „Tau mich auf“ weiter Dritter.