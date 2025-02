Nur noch Restkarten Berliner Kultband "Silly" startet zweite Runde ihrer Elektroakustik-Tour 2025

Die DDR-Kultband Silly geht in die zweite Runde mit ihrer fast ausverkauften Elektroakustik-Tour 2025. Mit dabei sind u.a. Sängerin Julia Neigel, Sänger Toni Krahl und Gitarrist Uwe Hassbecker. Die Tour beginnt am 7. Februar 2025 in Halle. Wo es die letzten Tickets zu ergattern gibt, verraten wir hier.