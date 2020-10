Die Band "Tokio Hotel" aus Magdeburg veröffentlicht ihren Megahit "Monsun" erneut - dieses Mal in Englisch. Ein neues Video gibt's auch.

Magdeburg l Monsun 2.0 - 15 Jahre nach ihrem Mega-Erfolg mit dem Song "Durch den Monsun" bringt die Band "Tokio Hotel" um die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (31) das Lied erneut raus. Aber nicht nur in einer deutschen Version, wie bereits vor Kurzem geschehen und mit mittlerweile mehr als 340.000 Klicks bei Youtube. Nein, am 16. Oktober 2020 erscheint der Song in einer neuen englischen Version ("Monsoon), kündigte Sony Music an.

Geplant sei auch ein neues Video. Das soll nach Volksstimme-Informationen schon wenige Tage später erscheinen. Ob Sänger Bill in diesem wieder ein Kleid von Schwägerin Heidi Klum trägt - ganz so wie in der deutschen Version? Die Fans dürfen gespannt sein.

Unterdessen packen Tom und Ehefrau Heidi Klum derzeit ihre Koffer. Beide wollen samt ihrer Kinder nach Berlin umziehen, berichten mehrere Portale mit Bezug auf die Gala. In Deutschland sollen am 19. Oktober auch die Dreharbeiten zur neuen GNTM-Staffel starten.

Die Band "Tokio Hotel" hat laut Sony Music mehr als 10 Millionen Platten verkauft und in 68 Ländern mehr als 70 Platin- und 120 Gold-Awards und 110 nationale und internationale Awards verliehen bekommen. Die Band wurde in Magdeburg entdeckt, die Zwillinge Tom und Bill wuchsen in der Nähe der Landeshauptstadt auf.