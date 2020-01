Der mit den Füßen spielende Hornist Felix Klieser gastiert am Opernhaus Magdeburg.

Magdeburg l Der ohne Arme geborene Felix Klieser ist erst 29 Jahre alt, hat aber schon eine beeindruckende musikalische Karriere hinter sich. Mit vier Jahren begann er Horn zu spielen, mit 13 ging er an die Hochschule für Musik Hannover. Er gewann zahlreiche Preise, darunter 2014 den renommierten Echo Klassik als Nachwuchskünstler. Konzerte gibt er zwischen Hongkong und New York – und Ende Januar in Magdeburg. Im Gespräch mit der Volksstimme spricht der Musiker über seine Leidenschaft für sein Instrument, seine bisherige Karriere und was Spaghetti Bolognese mit Klang zu tun haben.

Herr Klieser, in Magdeburg werden Sie Richard Strauss spielen. War das ein Wunsch von Ihnen?

Das Theater wollte ein Programm mit Richard Strauss machen. Da passt das Hornkonzert Nr. 1 sehr gut.

Man verbindet den Komponisten nicht unbedingt mit dem Horn.

Es stimmt, man hat ihn nicht gleich auf dem Schirm. Aber der Vater von Richard Strauss war einer der berühmtesten Hornisten, die es zu seiner Zeit gab. Sogar Richard Wagner war ganz großer Fan von Franz Strauss. Er hat viele seiner Partien für ihn komponiert. Das erste Hornkonzert hat Richard Strauss mit 18 geschrieben und wollte damit seinem Papa imponieren. Doch der Vater war nicht begeistert: Es sei nicht spielbar, da gar keine Möglichkeit zum Luftholen gegeben sei.

Horn als Soloinstrument ist nicht so bekannt. Gibt es viel Musikliteratur für Horn?

Horn wird nicht so wahrgenommen, wahrscheinlich auch, weil es nicht so viele Horn-Solisten gibt. Aber Richard Strauss hat zwei Hornkonzerte geschrieben, Mozart vier, es gibt Werke von Haydn, Beethoven und Schumann. Das Horn hat mehr Repertoire als Oboe, Flöte oder Trompete.

Sie wollten schon mit vier Jahren Horn spielen. Wie kommt man als Kind auf dieses Instrument?

Das ist bis heute ein Rätsel. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wann ich zum ersten Mal ein Horn gesehen oder es gehört habe. Ich war auch nie in einem Konzert, wo ich gedacht habe: Oh, das sieht toll aus, das will ich spielen. Ich kann mich aber noch erinnern, dass ich dieses Instrument unbedingt spielen wollte.

Nun ist ja Horn nicht so einfach. Man bekommt nicht sofort einen Ton heraus. Was ist am Hornspielen so schwer?

Hornisten müssen genau auf die Lippenspannung achten, um einen bestimmten Ton zu erzeugen. Wir müssen uns exakt merken, wie viel Kraft wir aufbringen müssen, denn schon eine kleine Abweichung erzeugt einen ganz anderen Ton. Pianisten zum Beispiel haben es da viel einfacher, da ist jeder Griff einer Note zugeordnet.

Man kann damit aber viel von sich in den Klang hineinlegen.

Ja. Man kann die Menge der Luft verändern, auch deren Geschwindigkeit. Ein Hornist hat ganz viele Parameter, die den Klang beeinflussen.

Sie bedienen die Ventile mit dem Fuß. Wie schwierig ist das?

Es sind für mich ganz normale Abläufe, ich denke gar nicht darüber nach. Es gehört zu mir. Es sieht optisch vielleicht spektakulär aus, aber die Hauptarbeit erfolgt über Mund und Lippen. Hände sind beim Horn nicht so alles entscheidend wie beim Klavier oder der Geige.

Kritiker sagen, Sie entlocken dem Instrument einen besonders schönen Klang. Wie gelingt Ihnen das?

Ich kann es nicht genau sagen. Durch viel üben? Ich glaube, wichtig ist es, dass man Menschen mit der Musik berührt. Die Vielzahl an unterschiedlichen Klangfarben machen die Musik interessant und spannend. Hätte man einen Spitzen-Koch, der nur Spaghetti Bolognese kochen würde, wäre das langweilig. So vergleiche ich das mit Musik und Klang. Für mich ist entscheidend, dass man nicht den einen schönen Klang, sondern ganz viele Klangfarben hat.

Haben Sie einen Liebligskomponisten?

Mozart mag ich gern. Mit der Camerata Salzburg habe ich sämtliche seiner Konzerte für Horn und Orchester aufgenommen und mich sehr intensiv mit ihm beschäftigt, auch mit der Freundschaft zwischen ihm und dem Hornisten Joseph Leutgeb. Ich mag aber auch Strauss und Beethoven. Da geht es mir wieder wie beim Essen: Ich mag nicht immer nur das eine Gericht.

Sie waren erst 13, als Sie an die Hochschule gingen. Manche bezeichneten Sie als Wunderkind. Zeichnete sich da für Sie schon der berufliche Weg ab?

Ich wollte als Kind einfach gut Horn spielen. Ob ich an der Musikschule oder dann an der Hochschule war, hat für mich nie die Rolle gespielt. Einen beruflichen Weg hatte ich damals überhaupt noch nicht im Blick. Das kam erst später mit 17, 18.

Schon als Jugendlicher haben Sie zahlreiche Preise gewonnen, als Nachwuchskünstler den Echo Klassik. Sie spielen rund um den Globus. Haben Sie mit dieser Karriere gerechnet?

Nein. Das habe ich auch nie geplant. Man kann auch nicht planen, Solist zu werden. Man ist es, oder man ist es nicht. Mein Ziel war zunächst, eine gute Stelle in einem Orchester zu bekommen, aber dann hat es sich für mich recht früh schon zu einer Solisten-Karriere gewandelt.

Wir stehenAnfang des Jahres. Was haben Sie in diesem Jahr geplant? Was gehört zu Ihren persönlichen Highlights?

In der nächsten Woche bin ich in Prag, da freue ich mich sehr drauf, weil ich da noch nicht war. Magdeburg kenne ich auch noch nicht. Dann folgen die Elbphilharmonie Hamburg und Zürich, wo ich eine CD aufnehme. Für mich müssen es nicht die großen Konzerthäuser sein, wo Höhepunkt auf Höhepunkt folgt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bei einem Auftritt in kleineren Städten auch sehr viel Freude haben kann, da man hier meistens noch viel näher am Publikum ist und auch eher nach dem Konzert mit ihm in Kontakt kommt.

Für das Konzert am Donnerstag, 30. Januar, im Opernhaus Magdeburg gibt es noch Restkarten, Theaterkasse: (0391) 40 490 490. Wie das Theater ankündigt, wird Felix Klieser in der Pause seine aktuelle CD mit den vier Hornkonzerten Mozarts signieren.