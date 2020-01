My Chemical Romance kündigen Auftritt in Bonn an. Foto: dpa/Steve C. Mitchell

Nach acht Jahren ist My Chemical Romance erstmals wieder live zusehen. Im Dezember begann die Tour in Los Angeles. Im Sommer folgt Bonn.

Bonn l My Chemical Romance bestätigen offiziell einen exklusiven Auftritt 2020 in Deutschland. Die Band um Frontman Gerard Way wird im Zuge des KUNST!RASEN Festivals in Bonn auftreten. Seit der Reunion im vergangenen Jahr warten etliche Fans auf ein Konzert in Deutschland.

Auf Instagram grüßt die Band ihre Fans bereits mit einem "See you soon, Germany", unter dem Post, der das Konzert ankündigt. Der Termin steht ebenfalls schon fest, es ist der 6. Juli. Tickets sind ab dem 31. Januar erhältlich.

Außerdem treten bei dem KUNST!RASEN Festival Lionel Richie, Deep Purple oder auch Roland Kaiser auf. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein Festival im eigentlichen Sinne, sondern um viele Einzelauftritte, die auf der gleichen Open Air Bühne stattfinden.