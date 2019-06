Am 12. Juni 2019 ist mit "Wer sagt denn das?" die zweite Single zum neuen Deichkind-Album mit einem Musikvideo erschienen. Archivfoto: Christian Charisius/dpa

Mit "Wer sagt denn das?" ist die zweite Single von Deichkind zum neuen, angekündigten Album mit Musikvideo auf Youtube erschienen.

Magdeburg l Die Hip-Hop- und Electropunk-Formation Deichkind hat sich am Mittwoch, 12. Juni, mit einer neuen Single zurückgemeldet. Das Musikvideo zu "Wer sagt denn das?" erschien zur Mittagszeit auf Youtube. Die Hamburger sind bekannt für Lieder wie "Arbeit nervt" (2008), "Leider geil" (2012) oder "Like mich am Arsch" (2015). Die erste Single "Richtig Gutes Zeug" zum neuesten Album zählt bereits mehr als 2,6 Millionen Aufrufe.

Das aktuelle Musikvideo von Deichkind enthält verschiedene prominente Gastauftritte. So kommen zum Beispiel Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis, Youtuber Rezo, Schauspieler Lars Eidinger, Boxer Henry Maske und Sänger Mark Forster vor. Der Text handelt von der aktuellen Popkultur im Internet und enthält einige kontroverse Aussagen.

Arbeit mit Kraftklub und Tocotronic

Produziert wurde das Video von der Produktionfirma Auge Altona. Die Produzenten haben bisher schon mit nationalen und internationalen Künstlern wie Kraftklub, Beatsteaks, Tocotronic oder Fettes Brot zusammen gearbeitet.

Das neue Album mit dem gleichnamigen Titel soll am 27. September 2019 erscheinen. Die nächste Tour ist für das Jahr 2020 geplant. Das Konzert in Berlin ist jetzt schon ausverkauft. Doch für 19 andere Städte in Deutschland sind bis jetzt noch Tickets erhältlich.