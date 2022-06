Patti Smith macht ihre Fans glücklich

Uwe Kreißig (Dresden) - Die Szenerie hat den schönsten Charme: Eine Musiklegende spielt am Donnerstagabend in der „Jungen Garde“ im Großen Garten in Dresden. Das Publikum ist eine überwiegend ältere Mischung aus Hippie, Tramper und alten Fans, es wird kaum geraucht, Gras schon gar nicht.

Und Patti Smith (Jahrgang 1946) erfüllt das Halbrund vom ersten Lied an mit ihrer unnachahmlichen Musik, ihrer Energie und mit ihrer Aura einer Weltkünstlerin. In einer Atempause erzählt sie von ihrem Freund Allen Ginsberg, der 1997 an den Folgen einer Aids-Erkrankung starb, und dessen letzte Zeit sie mit ihm verbrachte. Dann trägt sie mit Verve ein Gedicht von ihm vor. Obwohl es ein warmer Sommerabend ist, fröstelt es einen.

In Ehren ergraut, wird sie ihre beiden Welthits nicht vergessen. Zuerst „Because the Night“. Zwischendurch ist es ihr noch ein Anliegen, einen Gruß zu senden: „Heute hat Captain Jack Sparrow Geburtstag.“ Sie singt ihm ein Ständchen, „Happy Birthday, Johnny“. Mit Johnny Depp, gerade wiederauferstanden aus einer Hollywood-Intrige, die ein Filmthriller sein könnte, ist sie lange befreundet.

Patti Smith beschließt ihre Wiederkehr mit „People have the Power“ und alle, wirklich alle im Halbrund sind glücklich.