Pop-Ikone Cher kündigt Filmprojekt über ihr Leben an

Cher hat viel erlebt in ihrem Leben - genug Stoff für ein Biopic.

Los Angeles - Die Pop-Sängerin und Schauspielerin Cher hat einen Tag vor ihrem 75. Geburtstag ein Spielfilmprojekt über ihr Leben angekündigt.

Ihr „lieber, lieber Freund“ und Oscar-Preisträger Eric Roth sei als Drehbuchautor an Bord, teilte Cher am Mittwoch auf Twitter mit. Roth („A Star is Born“) hatte mit seinem „Forrest Gump“-Skript den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewonnen. Das Produzenten-Duo Judy Craymer und Gary Goetzman („Mamma Mia!“) und Universal Studios stehen hinter dem noch titellosen Projekt.

Cher kann auf ein bewegtes Leben als Sängerin, Schauspielerin und Disco-Queen mit Superhits wie „Believe“ oder „If I Could Turn Back Time“ und einem Hauptdarsteller-Oscar für „Mondsüchtig“ zurückblicken.

Filme über Musikgrößen räumten zuletzt in Hollywood an den Kinokassen und auch bei Preisverleihungen ab, darunter das Biopic „Bohemian Rhapsody“ über Freddie Mercury und „Rocketman“ über das Leben von Elton John. Im Herbst hatte die Popsängerin Madonna angekündigt, dass sie ihr Leben verfilmen und dabei selbst Regie führen werde.