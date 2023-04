Pur, das ist viel Gefühl und Nähe zu den Fans, bisweilen auch Politik in gesungenen Worten. Mit dem neuen Album „Persönlich“ geht die Band nun auf Tournee - mit einem Vorabkonzert in heimischen Gefilden.

Ludwigsburg - Nur wenige Kilometer von der Heimat entfernt hat die Gruppe Pur Anlauf genommen vor dem offiziellen Start ihrer Deutschland-Tour am Mittwoch in München. Vor ausverkauftem Haus und rund 4000 meist mitsingenden Fans trat die Band zu einer „Generalprobe“ in der MHP-Arena in Ludwigsburg auf.

„Leute, haben wir das vermisst“, rief Pur-Frontmann Hartmut Engler der Menge am Abend zu. „Nach fünf Jahren Hallenabstinenz ist es fantastisch, endlich wieder eine volle Halle vor uns zu haben.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Band vor einer Tour in Ludwigsburg auf Nummer sicher geht: Auch im November 2018 spielte Pur vorab in der Arena, auch damals vor ausverkauftem Haus.

Klassiker wie „Abenteuerland“

Pur gehören auch nach vier Jahrzehnten zu den populärsten Musikern des Landes. Bei der anstehenden Tour haben sie ihr jüngstes Album „Persönlich“ ebenso mit im Gepäck wie die Klassiker wie „Abenteuerland“ und „Funkelperlenaugen“. Als Support-Act ist die US-amerikanische A-cappella-Formation Naturally 7 mit dabei, auch sie probte am Abend ein letztes Mal.

„Persönlich“ ist das 17. Studiowerk der Band aus Bietigheim-Bissingen bei Stuttgart. Vom Keller der örtlichen schwäbischen Kirchengemeinde arbeiteten sich die Freunde seit Mitte der 70er Jahre hinauf, landeten 1990 mit „Lena“ den ersten Single-Charts-Erfolg.

Wenige Jahre später wurde „Abenteuerland“ (1995) mit zwei Millionen Exemplaren zu einem der meistverkauften deutschsprachigen Alben. „Seiltänzertraum“ hielt sich mehr als 120 Wochen in den Albumcharts.

Nach wie vor plant die schwäbische Popband etwa alle drei Jahre ein Album mit anschließender Tournee. 2021 wäre es wieder so gewesen, aber das Virus kam dazwischen.

Nach dem Auftakt in der Münchener Olympiahalle folgen für Pur bis zum 6. Mai zehn weitere Shows in Oldenburg, Hannover, Köln, Mannheim, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Leipzig und Dortmund.