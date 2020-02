Die US-Rocker der Foo Fighters spielen 2020 nur ein Konzert in Deutschland. Die Tickets dafür sind derzeit vergriffen.

Magdeburg/Berlin l Die Foo Fighters um Frontmann Dave Grohl spielen 2020 ein exklusives Konzert in Deutschland: am 10. Juni 2020 werden die Amerikaner auf der Waldbühne Berlin zu sehen sein. Es ist bislang das einzige geplante Konzert der Rockband 2020 in Deutschland. Vorband sind The Pretty Reckless aus New York.

Der Vorverkauf startete bereits und Eventim meldet, dass derzeit keine Karten zur Verfügung stehen. Dennoch besteht die Chance auf weitere Tickets, zum Beispiel in der Eventim-Ticketbörse. Zudem können Fans am 12. Juni im österreichischen Nickelsdorf beim Nova Rock-Festival ein Ticket lösen, um die Foo Fighters zu sehen. Eine Tageskarte für den Freitag gibt es ab 109 Euro.

Das Konzert in Berlin ist sogar in zweierlei Hinsicht etwas besonderes: es ist nicht nur das einzige Konzert der Band in Deutschland, sondern die Foo Fighters feiern 2020 auch ihr 25-jähriges Bandjubiläum.