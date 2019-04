Für die eigentlich seit langem ausverkaufte European-Stadium-Tour der deutschen Band Rammstein gibt es am Mittwoch noch Restkarten.

Magdeburg l Die Band Rammstein hat für ihre European-Stadion-Tour 2019 noch Restkarten freigegeben. Wie auf der Internetseite der Band zu lesen ist, sind durch die Freigabe von Produktionssperren am Mittwochmittag noch einmal Karten in den Vorverkauf gegangen. Das deutet darauf hin, dass Technik und Bühnenequipment weniger Platz im jeweiligen Stadion einnehmen, als ursprünglich geplant - damit bleibt mehr Platz für Besucher. Die Tour startet am 27. Mai 2019 in Gelsenkirchen. Via Ticketanbieter Eventim waren am frühen Mittwochnachmittag noch Tickets unter anderem für Berlin, Dresden, Rostock, Berlin und Hannover zu ergattern.

Binnen weniger Stunden waren die Konzerte am Tag des offiziellen Vorverkaufs im November 2018 vergriffen. Viele Fans versuchten stundenlang an Karten zu kommen und gingen trotzdem leer aus.

Rammstein werden am 17. Mai 2019 ihr 7. Album veröffentlichen. Das Album trägt noch keinen Namen, die ersten Singleauskopplung "Deutschland" erschien jedoch schon am 28. März 2019. Mit dem Musikvideo ist der Band im Vorfeld ein PR-Coup gelungen.