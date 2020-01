Ray Burton, Vater des verstorbenen Metallica-Bassisten Cliff Burton, ist mit 94 Jahren gestorben.

Magdeburg l Ray Burton, der Vater des legendären Ex-Bassisten von Metallica Cliff Burton, ist tod. Wie seine Tochter Connie in den sozialen Medien mitteilt, ist Ray Burton bereits in der vergangenen Woche im Alter von 94 Jahren gestorben.

Auch für die Band Metallica um Gitarrist und Frontsänger James Hetfield ist der Tod ein großer Verlust, denn Ray Burton war lange ein treuer Wegbegleiter der amerikanischen Band. Rays Sohn Cliff spielte 1982 bis 1986 bei Metallica den Bass. Am 27. September 1986 befand sich die Band nach einem Gig in Stockholm auf dem Weg nach Kopenhagen. Doch ihr Tourbus geriet in Dörarp, nördlich von Ljungby in Schweden von der Fahrbahn ab, wobei der damals 23-jährige Cliff Burton aus dem Fenster geschleudert wurde und verstarb.

Die genauen Umstände sind bis heute fraglich. Offiziell soll der Wagen durch Eis auf der Straße ins Rutschen gekommen sein, aber auch Alkohol könnte im Spiel gewesen sein. Der Busfahrer wurde letztendlich vor Gericht freigesprochen. Ein am Unfallort aufgestellter Grabstein erinnert noch immer an den Musiker.

Cliffs Vater Ray pflegte auch durch den schweren Verlust noch viele weitere Jahre einen engen Kontakt zu den Jungs von Metallica. "38 Jahre lang bereicherte Rays Energie und Weisheit unser Leben", so die Band, die in einem emotionalen Post auf Instagram nicht nur für sich, sondern auch die gesamte Metallica-Familie, Crew uns Fans spricht. "Wir lieben Dich Ray, Ruhe in Frieden."