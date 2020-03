ARCHIV - 26.10.2018, Berlin: Der Sänger Max Giesinger lächelt am Rande eines Interview-Termins. Wohnzimmerkonzert statt Livetour: Giesinger und sechs weitere Popmusiker wollen am Sonntagabend per Livestream für ihre Fans spielen. Viele Musiker mussten aufgrund der Corona-Epidemie ihre Konzerttourneen in den Herbst verschieben oder ganz absagen. (zu dpa "Vom Wohnzimmer aus: Popmusiker kündigen Online-Festival an") Foto: Britta Pedersen/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++