Neujahrskonzert mit den Wiener Philharmonikern

Wien - Mit einem schmissigen Walzer und einer Polka von Eduard und Josef Strauss haben die Wiener Philharmoniker am Sonntag das neue Jahr begrüßt. Der Chefdirigent des Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst (62), stand am Dirigentenpult und ließ seinen Blick beim ersten Applaus sichtlich erfreut über die eng besetzten Reihen im Saal des Musikvereins in Wien schweifen. Nach einem Konzert ohne Publikum im ersten Corona-Jahr und eingeschränkter Besucherzahl zum Jahresauftakt 2022 waren die Reihen wieder voll besetzt.

Die Wiener Philharmoniker spielten vor einem weltweiten Publikum auf: Zum einen hatten 1700 Gäste im Losverfahren eines der bis zu 1200 Euro teuren Tickets im Saal ergattert. Zum anderen wurde das Konzert live in rund 100 Länder übertragen, darunter Japan und die USA.

Das Neujahrskonzert hat eine mehr als 80-jährige Tradition. Eines der besten Orchester der Welt läutet das neue Jahr immer mit einem großen Walzer- und Polkareigen ein - aus dem Repertoire der Strauss-Dynastie und von deren Zeitgenossen. Premieren gibt es trotzdem noch: 14 der 15 diesmal ausgewählten Stücke waren noch nie vorher bei einem Neujahrskonzert gespielt worden.

Im Mittelpunkt standen die Brüder des „Donauwalzer“-Komponisten Johann Strauss, Josef und Eduard. Johann dürfte 2025 im Mittelpunkt stehen: Dann jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal.