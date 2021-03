Der Musiker Joe Carpenter gibt am Sonntag ein Online-Konzert. Dort stellt er dann sein eigens kreiertes Lied vor.

Genthin/Brandenburg l Mit Musik durch den Lockdown. Der Musiker Joe Carpenter, Sänger mit Genthiner Wurzeln, ist am kommenden Sonntag 28. März live ab 19.30 Uhr auf Sendung. „Es gibt sogar eine Weltpremiere“, kündigt Carpenter an. „Ich werde ein neues, ganz eigenes Lied vorstellen.“ Zu diesem solle es bald ein Musikvideo geben, dessen Produktion die Zuschauer unterstützen können. Alles was die Förderer wissen müssen, erfahren sie am Sonntag im Konzert.



Dass der in Rathenow lebende Musiker ein Gespür für die Bildsprache eines Musikclips hat, lässt sich auf der Videoplattform „Youtube“ anschauen. Dort gibt es die im vergangenen Jahr entstandenen „Meer alter Freund“ und „Bauchgefühl“. Letzteres Video ist mithilfe eines professionellen Drehteams entstanden zu dem auch Schauspieler gehörten, die bereits in TV-Produktionen wie „Tatort“ oder Rosenheim Cops“ mitgespielt haben.



Jahrestag des ersten Streams

Das nun geplante Konzert findet sozusagen aufgrund eines Jahrestages statt. Denn im März 2020 hatte Joe Carpenter gesagt: „Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen“ und gemeinsam mit der Volksstimme eine Hitliste seiner beliebtesten Titel zusammengestellt, die von Lesern und Internetnutzern gewählt worden.



Ein ins Internet übertragenes Live-Konzert wurde von mehr als 1200 Zuschauern angeschaut. Nun soll sich der Erfolg mit einem neuen Programm wiederholen. Möglich macht es das „Streamquartier“ in Brandenburg/Havel, wo Livestreams professionell ins Internet übertragen werden können.



Professionelle Technik für Übertragung

Die technische Sound-Betreuung liegt in den Händen von Sören Stanchera. Er ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht in Genthin, hat er doch schon Veranstaltungen wie das Kartoffelfest oder das Weihnachtmarkt-Bühnenprogramm betreut.



Somit wird die Fortsetzung von Carpenters Online-Konzert begleitet von professioneller Technik. „Im vergangenen Jahr, habe ich noch alles selbst betreut und sozusagen aus meinem Wohnzimmer gesendet, jetzt geht es mit der fachmännischen Betreuung wieder einen Schritt weiter.“ Zu sehen ist das Konzert hier: www.twitch.tv/streamquartier.