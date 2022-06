Pest-Ausstellung in Wittenberg: Beklemmende Ähnlichkeiten zu Corona

Eine Ausstellung in Wittenberg zum Thema Pest, zeigt, wie Verzweifelt die Menschen waren der Seuche Herr zu werden - Erschreckende Parallelen zum Coronavirus.

Die Ausstellung „Pest. Eine Seuche verändert die Welt“ in ’Wittenberg behandelt die Geschichte der Seuche – und zeigt Überschneidungen zu Corona auf.

Wittenberg - Rund 25 Millionen Menschen starben an einer unbekannten Krankheit. In Deutschland wurden Ärzte und Lehrer aufgefordert, nicht aus den Gemeinden zu fliehen, Erkrankte steckte man in Quarantäne. „Fake News“ verbreiteten sich wie Lauffeuer. Die Pest beeinflusste jedwedes menschliches Leben – und weist erschreckende Überschneidungen zum Coronavirus auf. Die Ausstellung „Pest. Eine Seuche verändert die Welt“, klärt über das Trauma auf und schlägt einen Bogen ins Heute – unangenehm, beklemmend, aufklärend.