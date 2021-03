Die amerikanische Dichterin Amanda Gorman liest ein Gedicht vor während der 59. Amtseinführung des Präsidenten im US-Kapitol. Mit ihrem Vortrag bei der Amtseinführung hatte die junge Afroamerikanerin weltweit für Aufsehen gesorgt. Das Gedicht erscheint am 30. März in einer zweisprachigen Ausgabe bei Hoffmann und Campe, im September soll ein Gedichtband von Gorman folgen. Foto: Patrick Semansky/AP Pool/dpa

Hamburg (dpa) l Mit der Übersetzung des Gedichts "The Hill We Climb – Den Hügel hinauf" von US-Dichterin Amanda Gorman hat der Hoffmann und Campe Verlag gleich drei Übersetzerinnen beauftragt. "Für die Übertragung eines so besonderen Gedichts haben wir uns die Freiheit genommen, ein Team von drei Übersetzerinnen zu bilden, die jeweils eigene Expertisen und Erfahrungen mitbringen", sagte Verleger Tim Jung der Deutschen Presse-Agentur. Zum einen ginge es natürlich darum, das Gedicht klanglich und rhythmisch, vor allem aber im Ton stimmig ins Deutsche zu übertragen. "Und zugleich sollte das Team eine Sensibilität für den Text und für die Person Amanda Gorman mitbringen, eine junge Schwarze Frau mit intersektionalem Verständnis", sagte Jung.

Mit der Übersetzung wurden die Lyrikübersetzerin Uda Strätling, die muslimische und feministische Autorin Kübra Gümüsay und die Politologin mit Schwerpunkt Schwarze Diaspora und Sprache Hadija Haruna-Oelker beauftragt. Sie haben das Gedicht gemeinsam ins Deutsche übertragen. "Wobei auch Amanda Gorman selbst indirekt an der Übersetzung mitgewirkt hat, indem sie für Fragen zur Verfügung stand", sagte Jung. Mit ihrem Vortrag bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden hatte die junge Afroamerikanerin weltweit für Aufsehen gesorgt. Das Gedicht erscheint am 30. März in einer zweisprachigen Ausgabe bei Hoffmann und Campe, im September folgen ein Gedichtband und ein Kinderbuch.

In den Niederlanden hatte sich Marieke Lucas Rijneveld zurückgezogen, weil es Rufe nach einer schwarzen Übersetzerin gab. Dem katalanischen Übersetzer Victor Obiols wurde der Auftrag wieder entzogen, weil er das falsche "Profil" habe. "Wir haben unsere Entscheidung, für die deutsche Übersetzung ein Team zu beauftragen, lange vor den Ereignissen in den Niederlanden und in Katalonien getroffen", sagte Jung. Die Debatte zeige jedoch, dass Übersetzerinnen und Übersetzer unverzichtbare Botschafter und Brückenbauer sind.