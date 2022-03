Richy Müller spielt Hauptrolle in „Notre Dame“

Bad Hersfeld - Der „Tatort“-Star Richy Müller wird die Hauptrolle im Eröffnungsstück „Notre Dame“ der 71. Bad Hersfelder Festspiele im kommenden Sommer übernehmen.

Der gefragte deutsche Theater- und Filmschauspieler tritt als Claude Frollo in der Eröffnungsinszenierung des weltberühmten Romans „Der Glöckner von Notre-Dame“ von Victor Hugo in der Stiftsruine auf, wie der Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, Joern Hinkel, ankündigte. „Richy Müller betritt die Bühne und erfüllt den Raum. Aber das genau ist ein Teil seines Geheimnisses. Er ist in der Lage, in seine Rollen einzutauchen, ohne sich zu verstellen“, so Hinkel.

Die Rolle, die der Schauspieler in der Fassung von „Notre Dame“ übernimmt, sei besonders anspruchsvoll. Die Romanfigur Claude Frollo ist eine jener großen Gestalten der Literatur des 19. Jahrhunderts, die an ihrer Zerrissenheit zerbrechen, wie es in einer Mitteilung der Festspiele hieß. Das Publikum werde die Stiftsruine vom 1. Juli bis 28. August 2022 ganz neu erleben.

Dreidimensionale Spezialeffekte sollen die Kulisse der berühmten Pariser Kathedrale in der Stiftsruine erlebbar machen. Begleitet wird „Notre Dame“ von dem Familienstück „Der kleine Glöckner“ - mit einer verkürzten Version der Geschichte, so dass auch Kinder ab zehn Jahren sie sehen können.