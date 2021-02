Carolin Kebekus unterstützt das Rateteam in der ersten Sendung der neuen Staffel von "The Masked Singer". Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Wer sich hinter den Kostümen versteckt, muss erst noch erraten werden. Eine Rolle ist aber schon klar: Carolin Kebekus wird Rategast.

Köln (dpa) l Schon vor dem Start der neuen Staffel "The Masked Singer" scheint klar: Komikerin Carolin Kebekus (40) wird wohl keine der geheimen Kandidatinnen in der ProSieben-Rätselshow sein. Zumindest wäre ein Auftritt auf der Bühne recht schwer mit ihrem anderen Job in der Sendung zu vereinbaren. Kebekus unterstützt am Dienstag (16. Februar, 20.15 Uhr, ProSieben) zum Staffelstart als Gast das Stamm-Rateteam um Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47), wie ProSieben ankündigte.

"Ich freue mich sehr, bei der ersten Sendung dabei zu sein, da alles "neu" ist. Es gibt noch keine Hinweise, wer hinter welcher Maske steckt, und man darf die Stimmen das erste Mal hören", erklärte Kebekus. Zudem freue sie sich, dass es bei den neuen Masken ein Quokka, ein Beuteltier, gebe – "eines meiner absoluten Lieblingstiere".

Bei "The Masked Singer" treten Promis unter aufwendigen Masken gegeneinander an. Sie singen, wollen dabei aber nicht enttarnt werden. Die ersten Tipps zur wahren Identität darf nach jedem Auftritt ein dreiköpfiges Rateteam im Studio abgeben.