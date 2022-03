Neue Staffel "Bridgerton" auf Netflix verfügbar

Magdeburg/DUR/it - "Bridgerton"-Fans mussten sich lange gedulden. Doch jetzt hat das Warten ein Ende, denn noch in dieser Woche wird die zweite Staffel der Erfolgsserie auf Netflix starten. Und wenn die kommende Staffel an die erste angelehnt ist, wird es wieder heiß und leidenschaftlich hergehen.

Dieses Mal steht jedoch nicht Daphne im Vordergrund, sondern ihr ansehnlicher Bruder Anthony, der nun auf dem Markt ist. Obwohl sich viele Zuschauer gewünscht haben, dass es vor allem mit Hottie Regé-Jean Page weitergeht, wurden sie enttäuscht - er wird in dieser Staffel nicht dabei sein. Die Buchreihe, auf der die Serie basiert, besteht nämlich aus acht Teilen, die jeweils ein anderes Familienmitglied der Bridgertons im Fokus haben.

Am 25. März ist es endlich soweit und die neuen Folgen sollen auf dem Streaming-Dienst erscheinen. Doch auf Daphne muss das Publikum nicht gänzlich verzichten. Bereits 2021 kündigte Tratschtante Lady Whistledown in einem Brief auf Twitter an: "Daphne wird als leidenschaftliche Frau und Schwester erhalten bleiben, die ihrem Bruder dabei hilft, durch die anstehende [...] Staffel und alles, was sie anzubieten hat, zu navigieren – mehr Intrigen und Romanik als meine Leser aushalten können."

How can one be expected to play by the rules when the only way to truly win is by breaking them? Bridgerton returns for Season 2 on March 25th only on Netflix. pic.twitter.com/JVBcrPiefB — Bridgerton (@bridgerton) March 9, 2022

Dass es auch in dieser Staffel wahrscheinlich wieder heiß hergehen wird, lässt ein Fehler bei den Dreharbeiten vermuten. Denn dem Schauspieler Luke Thompson, der die Rolle des Benedict Bridgerton spielt, wurde ein Personaltrainer an die Seite gestellt, verriet "Penelope"-Darstellerin Nicola Coughlan nun in einem "The Sun"-Interview. Dieser sollte ihn in Form bringen, um ihn vor allem in den Sex-Szenen gut aussehen zu lassen.

Allerdings war das Training gar nicht für ihn, sondern für seinen Serienbruder Colin Bridgerton, gespielt von Luke Newton, gemeint. Sehr wahrscheinlich handelte es sich dabei bereits um Dreharbeiten für die dritte Staffel. Bestätigt wurden diese und die vierte Staffel bereits im vergangenen Jahr.

Dennoch lässt es darauf schließen, dass die Zuschauer auch in der zweiten Staffel durchtrainierte Körper, leidenschaftliche Küsse und viel Intimität zu sehen bekommen werden. Achtung, wer jetzt weiterliest, erfährt bereits, was in der Staffel passieren wird!

Das ist die Handlung der zweiten Staffel "Bridgerton"

Wie bereits der Trailer zeigt, will sich Anthony endlich fest binden. Allerdings wurde ihm in der ersten Staffel das Herz gebrochen, weshalb er nun die Entscheidung mit dem Kopf treffen möchte. Doch das scheint nicht ganz nach Plan zu laufen.

Anthonys Wahl fällt zunächst auf Edwina Sharma, das Juwel der neuen Saison. Doch bevor ein Mann sie erobern kann, muss er zunächst ihre Schwester Kate überzeugen. Und da geht es los. Zunächst voneinander abgeneigt, verbringen Kate und Anthony Zeit miteinander. Und wer bereits die Storyline von Liebesdramen kennt, weiß, wie es dann wohl weitergeht. Scheinbar erwärmt sich sein Herz doch für eine Dame. Für wen sich Anthony allerdings entscheidet, bleibt abzuwarten. Jedoch steht seine Schwester Daphne an seiner Seite und versucht ihm zu helfen, die wahre Liebe zu erkennen.