25 Jahre „Sex and the City“: Stars bedanken sich bei Fans

Sarah Jessica Parker war die Hauptfigur in „Sex and the City“.

Berlin - Die Stars von „Sex and the City“ haben sich anlässlich des 25. Geburtstags der Kultserie bei ihren Fans für ihre Treue bedankt. „25 Jahre. Oh, mein Gott“, sagte Sarah Jessica Parker (58) in einem kurzen Clip auf dem Instagram-Account des Senders HBO.

Parker spielte in der HBO-Serie, die in den USA von 1998 bis 2004 lief und auch in Deutschland sehr erfolgreich war, die Hauptfigur Carrie Bradshaw. Im Video sind auch Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (58) zu sehen, die in der Serie die Freundinnen Miranda Hobbes und Charlotte York spielen. „Danke, dass ihr uns liebt“, sagte Nixon. Die drei wandten sich auch auf ihren Instagram-Profilen an ihre Fans.

Kim Cattrall (66) fehlte indes in dem HBO-Clip. Die Serie erzählt das Leben von Bradshaw und drei ihrer Freundinnen in New York. Cattrall war neben Nixon und Davis eine von ihnen: Samantha Jones. Im Dezember 2021 startete die Nachfolge-Serie „And Just Like That...“ - zunächst ohne Cattrall. Wie vor kurzem bekannt wurde, soll sie in der zweiten Staffel auftauchen. Cattrall habe bereits im März in ihrer Rolle als Samantha Jones eine Szene aufgenommen, teilte ein Sprecher von HBO Max dem US-Sender CNN mit.

Die Nachricht dürfte Fans überraschen, da Cattrall sich zuvor deutlich dazu geäußert hatte, dass sie keine Rückkehr zu ihrer „Sex and the City“-Rolle plane. Auch Sarah Jessica Parker hatte in einem Interview gesagt, dass sie lieber weiter ohne Cattrall drehen wolle. Die zweite Staffel zu „And Just Like That...“ soll im Juni anlaufen. In Deutschland ist „And Just Like That...“ auf Sky zu sehen.