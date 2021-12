6,35 Millionen schauen „Der Kommissar und das Meer“

Rund viereinhalb Millionen Menschen waren beim Abschied von Guido Cantz dabei. Das reichte bei den Quoten aber nur zu Platz zwei. Die meisten Zuschauer hatten am Samstagabend Lust auf einen Krimi.

Berlin - Wegen einer verwesten Frauenleiche gerät Kriminalhauptkommissar Robert Anders (Walter Sittler) in „Der Kommissar und das Meer“ mehr und mehr ins Visier seiner Kollegen. Der Grund: Bei der Toten handelt sich um seine Ex-Frau Line.

6,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schauten den ZDF-Krimi. Mit einem Marktanteil von 21,0 Prozent liegt das Zweite am Samstagabend vorn.

Mit 4,59 Millionen Menschen (16,6 Prozent) feierte Moderator Guido Cantz nicht nur Folge 200 von „Verstehen Sie Spaß?“, sondern zugleich auch seinen letzten Einsatz für das ARD-Format. Zu Gast waren Stars wie Jörg Pilawa, Isabel Varell und Comedienne Tahnee. Im April 2022 übernimmt dann Barbara Schöneberger die Traditionssendung.

„Ninja Warrior“, die Gameshow rund um einen spektakulären Hindernisparcours, schauten 2,25 Millionen Menschen (8,5 Prozent). Auf ProSieben verfolgten 1,58 Millionen (6,6 Prozent) „Schlag den Star“ mit Moderatorin Ruth Moschner und Sternekoch Alexander Herrmann. Für viel Gesprächsstoff im Netz sorgte ein Aufklärungsspot über das Impfen, der im Rahmen der Samstagabendshow lief.

Den Spielfilm „Mary Poppins' Rückkehr“ mit Emily Blunt in der Hauptrolle sahen 1,45 Millionen auf Sat.1, das entsprach einem Marktanteil von 5,0 Prozent. Bei dem Zeichentrickfilm „Bo und der Weihnachtsstern“ auf Vox schalteten 0,76 Millionen (2,5 Prozent) ein. Das Jugenddrama „Stand By Me – Das Geheimnis eines Sommers“ auf RTLzwei erzielte einen Marktanteil von 2,1 Prozent mit 0,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Kabel eins kam mit der US-Krimiserie „Hawaii Five-O“ mit 0,55 Millionen auf 1,8 Prozent.