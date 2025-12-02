Die ARD wirbelt das Programm durcheinander. Am Dienstag gibt es keine neue Folge von "In aller Freundschaft". Und auch in den kommenden Wochen kommt es bei der Sachsenklinik zu Änderungen.

Serienfans aufgepasst: Die Sachsenklinik macht Pause. "In aller Freundschaft" wird im Dezember mehrfach ausfallen.

Leipzig. – Für treue Zuschauer der Sachsenklinik beginnt die Woche mit einer schlechten Nachricht. Wer am Dienstagabend auf neue emotionale Geschichten aus "In aller Freundschaft" hofft, wird enttäuscht.

Anstelle von frischen Krankenhausdramen aus Leipzig gibt es am Abend sportliche Kost. Das könnte für viele Zuschauer eine echte Enttäuschung werden.

Fußball statt Ärzte: DFB-Pokal übernimmt "IaF"-Sendeplatz

Zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr nimmt der Reporter Tom Bartels die Zuschauer mit ins DFB-Pokal-Achtelfinale. An seiner Seite steht Weltmeister und TV-Experte Bastian Scheinsteiger. Übertragen wird die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

Auch die anderen Achtenfinalspiele finden an diesem Abend Beachtung. Kurzberichte von den Begegnungen zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Magdeburg sind eingeplant. Wie gewohnt melden sich außerdem die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause.

Trost für Serienfans: Nächste Woche gibt es Doppelfolge von IaF

Lange müssen die Zuschauer aber nicht ohne die Geschichten aus Leipzig auskommen. Schon am kommenden Dienstag, dem 9. Dezember, dürfen sich "In aller Freundschaft"-Fans auf gleich zwei brandneue Episoden freuen.

Dann laufen "Ring frei" und "Stunde der Mütter" bereits ab 20.15 Uhr in der ARD. Die zweite Folge flimmert um 21 Uhr zur gewohnten Sendezeit über die Bildschirme.

Weitere Einschränkungen im Dezember bei der ARD

Doch auch in den Wochen darauf bleibt das Programm rund um "In aller Freundschaft" in Bewegung. Am 16. Dezember laufen anstelle der Sachsenklinik zur Primetime die ersten drei Episoden der sechsteiligen Mini-Serie "Mozart/Mozart".

Zum Jahresende wird gefeiert. Am 30. Dezember präsentiert Kai Pflaume eine besonders lange Jubiläumsausgabe von "Wer weiß denn sowas XXL" zum zehnjährigen Geburtstag der Sendung.

Die ausgelassenen Folgen aus der Sachsenklinik werden am 23. Dezember ausgestrahlt. Wie gewohnt wird es dann auch wieder die traditionelle große Weihnachts-Sonderfolge geben.