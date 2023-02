Anja Reschke präsentiert im Ersten „Reschke Fernsehen“ - und zieht mit der ersten Folge der Late-Night-Show 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Berlin - Ordentlicher Start für die halbstündige Show der langjährigen „Panorama“-Moderatorin: 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben am Donnerstag die erste Folge der Late-Night-Show „Reschke Fernsehen“ mit Anja Reschke (50) im Ersten eingeschaltet. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 12,0 Prozent ab 23.35 Uhr für das vom NDR als „Recherche-Show“ bezeichnete Format.

Zuvor verfolgten auf dem Satire-/Comedy-Platz am späten Donnerstagabend in der ARD rund 2,00 Millionen „Nuhr im Ersten“ mit Dieter Nuhr (62), was ab 22.50 Uhr 13,9 Prozent für die 45-minütige Sendung waren.

In der Primetime ab 20.15 Uhr lag das ZDF mit der Familienserie „Der Bergdoktor (6,41 Millionen/23,0 Prozent) recht knapp vor der ARD-Krimireihe „Die Füchsin“ mit Lina Wendel (6,08 Millionen/21,8 Prozent; Episode: „Game over“).

Dahinter folgten die im Vergleich zur Vorwoche um 500.000 Zuschauer abgestürzte Sat.1-Thrillerserie „Blackout“ mit Moritz Bleibtreu (1,38 Millionen/5,2 Prozent) sowie die RTL-Dokusoap „Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie“ (1,21 Millionen/4,5 Prozent).

Vox erreichte mit dem Fantasyfilm „Der Hobbit – Eine unerwartete Reise“ im Schnitt 1,03 Millionen Zuschauer (4,8 Prozent), ProSieben mit der Rankingshow „Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera“ 920.000 (3,8 Prozent), Kabel eins mit der Gastrosoap „Rosins Restaurants – Ein Sternekoch räumt auf!“ 750.000 (2,9 Prozent) und RTLzwei mit der Sozialreportage „Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt“ 530.000 (2,0 Prozent).