Düsseldorf - Viel Lob von Deutschlands führender Barbie-Expertin: Die Düsseldorferin Bettina Dorfmann (62), Rekord-Barbie-Sammlerin und Buchautorin, hat dem gerade angelaufenen Kinofilm „Barbie“ großes Lob gezollt: „Ich habe ihn schon zwei Mal gesehen und finde ihn sehr gut“, sagte Dorfmann in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur.

Vor allem die Botschaft des Films - ein Plädoyer für die Gleichberechtigung der Frau - habe ihr sehr gefallen. Der Film habe sie zudem mit seiner Mischung aus spaßigen und nachdenklichen Elementen überzeugt.

Der Film spiele mit den Geschlechter-Rollen, sagte Dorfmann: In der „Barbie-Welt“ geben die Frauen den Ton an und die Männer, die Kens, sind nur schmückendes Beiwerk. „Ken kann gar nichts und liegt nur am Strand“, berichtet Dorfmann. „Ohne Barbie ist er nichts.“ Am Ende sei es Ken, dem in der „Barbie-Welt“ zu mehr Teilhabe verholfen werde.

Zuvor allerdings scheitert er mit seinem Versuch, das Matriarchat zu stürzen und eine Männerherrschaft alter Prägung zu errichten.

Bettina Dorfmann hält mit 18.500 Barbie-Puppen den Weltrekord als Sammlerin, verbrieft vom Guinness-Buch der Rekorde. Sie hat ihr Leben der 1959 erstmals erschienen Spielzeug-Figur des US-Herstellers Mattel verschrieben.

Dorfmann ist Gutachterin für Sammlerstücke, Kuratorin von Barbie-Ausstellungen und Barbie-Reparateurin. Sie arbeitet am Spielzeug-Museum in Ratingen. Der Kinofilm „Barbie“ von Regisseurin Greta Gerwig (39) war in der vergangenen Woche in Deutschland angelaufen. Gerwig ist für ihren feministischen Blick bekannt.