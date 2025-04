Bei "Bares für Rares" möchte Katrin Berger eine offenbar wertvolle Brosche mit einem wunderschönen Aquamarin verkaufen. Von dem Schmuckstück sind alle Händler beeindruckt. Besonders Elisabeth Nüdling ist schockverliebt. Doch was ist der Trödelfund wirklich wert?

Köln. - Katrin Berger möchte ihre Brosche in der ZDF-Sendung "Bares für Rares", die von Horst Lichter (63) moderiert wird, verkaufen. Die Verkäuferin berichtet, dass sie die Brosche vor ein paar Jahren bei einem Trödelhändler in Kyritz an der Knatter gekauft habe. Zu welchem Preis, bleibt ihr Geheimnis.

Auffällig ist der wunderschöne Feinschliff des großen, mittig gesetzten Aquamarins, der die Brosche ziert.

Händlerin Elisabeth Nüdling (45) ist sofort verliebt: "Bei Schmuckstücken wie diesem, das macht natürlich gleich was mit mir. Da kamen ganz viele Schmetterlinge in den Bauch. Das ist schon sehr besonders und ich muss sagen - ich will den dann schon auch haben!"

Expertin schätzt Wert der Brosche und analysiert Details

Expertin Heide Rezepa-Zabel (59) kann dem nur beipflichten: "Es ist wirklich ein ganz typisches Design der 1950er Jahre. In der Mitte haben wir einen wunderbaren Aquamarin. Sehr schön, sehr groß, wunderbar geschliffen im Oktagon. Wenn ich mit der Lupe genau hineinsehe, dann sehe ich auch keine Anzeichen einer thermischen Behandlung."

Elisabeth Nüdling ist "ein ganz großer Fan der 1950er Jahre plus der Farbsteine. Also diese Kombination ist immer so mein Favorit, und in dem Fall hat es genau meinen Geschmack getroffen".

Große Schmuckstücke mit schönen Farbsteinen sind bei Kunden sehr beliebt, weiß die Händlerin zu berichten.

Händlerin Elisabeth Nüdling liebt Farbsteine und große Schmuckstücke besonders. Screenshot: Youtube - Bares für Rares

Die in Gold gefasste Brosche besteht aus 585er Gold. Expertin Rezepa-Zabel schätzt das gesamte Schmuckstück auf 4.400 bis 4.800 Euro.

Wer ersteigert die Brosche bei "Bares für Rares"?

Wolfgang Pauritsch (53) und Elisabeth Nüdling versuchen, einander bei der Versteigerung der edlen Brosche zu überbieten. Bis 2.800 Euro bietet Pauritsch noch mit. Nüdling darauf: "3.000 Euro glatt."

Dann kommt Katrin Berger zu Wort und bietet der Händlerin an, "eine schöne krumme Summe" mit 3.300 Euro als Endpreis für die Brosche zu machen. Diese willigt ein und ist nun glückliche Besitzerin des wertvollen Schmuckstücks.

Wie sieht die Brosche im neuen Design aus?

Doch sie hat noch eine Änderung der Optik und Verwendung der Brosche geplant. Da ein Anhänger viel besser sei als eine Brosche, soll das Schmuckstück von der Goldschmiedin Heike Füchtenhans aus Fulda geändert werden.

Nüdling weiter: "Wir müssen die Brosche so umwandeln, dass sie auch als tolles Collier tragbar ist." Füchtenhans: "Ich werde die Brosche ändern, zu einem Brosch-Anhänger"

Vorsichtig holt sie in einem Einspieler den Aquamarin aus der Fassung und beginnt, die goldene Nadel und den Verschluss abzulöten. Die Brosche erhält die Nadel nun an der kürzeren Seite. Oberhalb wird eine goldene Anhängerschlaufe verlötet.

Brosche mit wertvollem Aquamarin in einem neuen Design als Brosch-Anhänger. Screenshot: Youtube - Bares für Rares

Und fertig ist der neue Brosch-Anhänger! Begeistert von dem neuen Design, trägt Nüdling ihren Brosch-Anhänger in den Schaukasten ihres Ladens und bringt ihn an einem passenden Goldcollier an. Der Verkaufspreis beträgt nun 5.800 Euro.