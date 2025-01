Mainz. - Horst Lichter moderiert mit Leidenschaft seit Jahren die beliebte Sendung "Bares für Rares", die im ZDF ausgestrahlt wird. Am Donnerstag, 9. Januar, und am Freitag, 10. Januar, müssen die Zuschauer sich allerdings in Geduld üben, denn stattdessen ist etwas anderes zu sehen.

ZDF zeigt Biathlon-Übertragung statt "Bares für Rares"

Gezeigt werden an beiden Tagen Wintersportübertragungen im ZDF. Der Biathlon-Weltcup, der von den Kommentatoren Volker Grube, Sven Fischer, Olympiasiegerin Laura Dahlmeier und Denise Herrmann-Wick moderiert wird, ist eine willkommene Programmalternative.

Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt am Donnerstag ab 14.05 Uhr den Biathlon-Weltcup der Frauen im 7,5 km Sprint.

Am Freitag können sich die Zuschauer ab 14.05 Uhr auf das Rennen der Herren im 10 Kilometer-Sprint freuen. Das eigentliche Rennen beginnt um 14.20 Uhr. Zudem bietet der Sender ab circa 15.50 Uhr eine Zusammenfassung von den Skeleton-Weltcups der Männer und Frauen in St. Moritz.

Die Zuschauer können die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups im ZDF-Livestream auch auf Joyn kostenlos verfolgen.

"Bares für Rares" ist bald wieder im ZDF zu sehen

Die nächste Folge von "Bares für Rares" mit Moderator Horst Lichter wird wieder am Montag, 13. Januar, um 15.05 Uhr im ZDF-Programm zu sehen sein.