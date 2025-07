Köln. – "Truthahn", stellt Horst Lichter (63) fest, als er zum Tisch der "Bares für Rares"-Expertin Bianca Berding (48) kommt. Während diese die Porzellan-Figur begutachtet und als schön empfindet, gibt Lichter zur knapp zurück: "Truthahn ist bedingt schön".

Horst Lichter nicht begeistert von Truthahn aus Meissner Porzellan

Mitgebracht zur ZDF-Show "Bares für Rares" hat das gute Stück Ulf-Michael Schildt (56) aus Braunschweig. "Der Truthahn stand die letzten 14 Jahre bei meiner Mutter auf dem Wohnzimmerschrank. Sie hat den geerbt von ihrer Schwester. Er hat ein einsames Leben verbracht", erzählt er zur Geschichte des Objektes. "Das arme Tier", entfährt es Lichter daraufhin.

Aber nun zur Expertise. Was kann Bianca Berding zu dem Truthahn sagen? Er sei ein sogenanntes Urstück. Das sei bei der Porzellanmanufaktur Meissen eine besondere Auszeichnung. Denn nur bestimmte Entwürfe würden als Urstück gefertigt, davon gebe es dann auch nur jeweils elf Exemplare, so die Expertin.

Das heißt, der Truthahn ist eine limitierte Auflage – fast ein Unikat. "Gefertigt wurde der Entwurf ...", will Berding weiter ausführen, doch Lichter unterbricht: "Lass mich raten: 1918." "Oh, du bist so gut", zeigt sich die Expertin beeindruckt. "Nein, ich kann lesen", verweist Lichter lachend auf das Objekt.

Porzellan-Truthahn von Paul Walther ist ein Urstück

Doch das ist noch nicht alles. Das Design des Truthahns stammt von Paul Walther, einem der bedeutendsten Tierbildhauer des 20. Jahrhunderts, der viel für die Manufaktur Meissen gearbeitet hat.

Doch wie viel ist der Truthahn Wert? 600 Euro will Schildt für das Porzellan-Tier haben. Unbeschädigt, so schätzt die Expertin, würde das Objekt für bis zu 3.300 Euro weggehen, da Urstücke unter Sammlern sehr begehrt seien.

Dieser Truthahn aus Porzellan ist bis zu 3.000 Euro wert. (Screenshot: ZDF "Bares für Rares")

Durch eine kleine Beschädigung am Sockel schätzt sie den Wert auf 2.700 bis 3.000 Euro. Der Verkäufer wie auch Horst Lichter sind beeindruckt.

"Bares für Rares"-Händler bieten sich hoch

Die Händler sind ebenso beeindruckt von dem Stück, als sie den Namen des Designers am Sockel lesen. Das erste Gebot startet auch sogleich bei 300 Euro. Schnell gehen die Gebote nach oben.

"Ich kürze das ab: 1.000", sagt Walter Lehnertz (58). Doch dabei bleibt es nicht. Abwechselnd erhöhen die Händler weiter – bis 2.000 Euro. "Die Expertise lag noch höher", wirft Schildt ein.

Da ist Lehnertz raus. Wolfgang Pauritsch kommt zum Punkt und fragt, ob der Verkäufer den Truthahn oder Puter für 2.000 Euro abgeben würde.

Mit einem Kniff kann Verkäufer Schildt das Gebot noch leicht erhöhen, denn 2.000 Euro ließen sich schlecht durch drei teilen, meint er. Hintergrund: Den Erlös müsse er mit seinen zwei Brüdern teilen.

Für Pauritsch ist das in Ordnung. Er zahlt 2.100 Euro und ist nun Besitzer des Meissner Urstücks.