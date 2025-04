Christina und Eva bringen einen schönen Altschliff-Ring zu "Bares für Rares" mit, um ihn zu verkaufen. Am Ende staunen sie nicht schlecht, wie viel Geld die Händler ihnen dafür bieten. Doch wer bot am meisten?

Halle (Saale). - Schwiegermutter Eva und Schwiegertochter Christina bringen "Bares für Rares" einen wunderschönen Altschliff-Ring, schätzungsweise aus den 1920er Jahren. Der große Brillant des Rings hat auf alle sofort eine magische Anziehung und sorgt für großes Staunen bei Moderator Horst Lichter (63) und Expertin Heide Rezepa-Zabel (59).

Horst Lichter reagiert beim Anblick des Rings entzückt: "Oh mein Gott im Himmel!" Rezepa-Zabel daraufhin: "Vorsicht, dass er dich nicht blendet. Es ist ein Stein, der die Größe hat von einem Cent-Stück hat [...] er wiegt 6,5 Karat."

Christina reagiert perplex: "Wahnsinn." Und Expertin Rezepa-Zabel setzt noch einen drauf: "Das ist wirklich enorm!"

Die Expertin analysiert den Ring ganz genau

Der Stein sei in Platin gefasst, was in der damaligen Zeit üblich war. Ein Platinkörbchen mit verschlungenen Herzen halte den Brillanten an seiner Position. An den Seiten befänden sich achtkarätige Diamanten, so Rezepa-Zabel.

Die Ringschiene sei mit wenigen Buchstaben gestempelt, die das Wort Platin ergeben sollen. Allerdings wurde der Ring wahrscheinlich von der Größe angepasst, weswegen die Inschrift nicht mehr so gut erkennbar sei, so Rezepa-Zabel.

Eva erzählt, dass ihre Mutter den Ring in einem australischen Antiquitäten-Geschäft kaufte und ihn Evas Mann zeigte. Dieser fand ihn so wunderschön, dass er ihn seiner Frau zum Geburtstag schenkte.

In Australien gekauft, aber hergestellt in Europa

Der Stein komme allerdings nicht aus Australien, sondern aus Europa und wurde vermutlich in den 1920er Jahren als Hochzeitsring oder Verlobungsring angefertigt. Der stein sei sehr rein und weise eine weiß getönte Färbung mit leichtem Gelbstich auf, analysiert Rezepa-Zabel weiter.

Horst Lichter will von den Verkäuferinnen wissen, welche Summe sie für den Ring haben wollen. Eva antwortet: "Also mein Mann hatte ja 22.000 DM bezahlt und ich hätte das gerne in Euro. 11.000 bis 12.000 Euro."

Was ist der Brillant-Ring aus den 1920er Jahren wert?

Rezepa-Zabel ist der Meinung, dass der Wert höher liege und erklärt: "Ich denke nicht, dass sie einen Wertverlust hinnehmen müssen [...] und mein Schätzpreis liegt hier bei 15.000 Euro bis 17.000 Euro."

Als Eva und Christina daraufhin in den Händlerraum geschickt werden, ist das Staunen groß, als diese den schönen Ring sehen.

Welcher Händler bietet am meisten für den Ring?

Händler Wolfgang Pauritsch ergreift gleich das Wort: "Wir sind alle fasziniert und wir wollen ihn wahrscheinlich alle haben. Ich möchte gerne mit einem kleinen Gebot beginnen - mit 15.000 Euro." Christina antwortet darauf: "Klingt schon ganz gut."

Nur Händlerin Susanne Steiger traut sich mitzubieten und sagt: "Ich mache weiter mit 20.000." Wolfgang: "21.000." Susanne: "22.000."

Wolfgang an Christina und Eva gewandt: "23.000 - und schon lachen die Damen!" Susanne: "24.000."

Wolfgang macht den beiden dann ein unschlagbares Angebot: "Ich biete den Damen 25.000 Euro für diesen Ring."

Die beiden Frauen sind mit Wolfgangs Gebot einverstanden. Daraufhin tätigt er eine Bargeldanzahlung von 5.000 Euro. Den Rest erhalten die glücklichen Verkäuferinnen per Banküberweisung.

Eva: "Dass feiern wir jetzt erstmal." Christina erwidert: "Auf jeden Fall."

Sie hatten sich gerade mal 12.000 Euro erhofft und erzielten bei der Versteigerung mehr als das Doppelte. Die Kosten für ihre geplante Feier sind auf jeden Fall gedeckt.