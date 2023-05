Die 36-Jährige liebt Käse - auch schon zum Frühstück. Liegt das an ihren französischen Wurzeln? In der Jogginghose aus dem Haus gehen mag sie hingegen gar nicht.

Berlin - Die Berliner Schauspielerin Bettina Burchard („Sankt Maik“) bemerkt im Alltag oft ihre französischen Wurzeln. „Mir wird häufig gesagt, dass ich an der Käsetheke zu lange brauche, um mich zu entscheiden. Stimmt. Da kann sich hinter mir ganz schnell mal eine Schlange bilden. Überhaupt gibt es bei mir zum Frühstück hauptsächlich Käse. Kein Käse - kein guter Tag“, sagte die in einem Pariser Vorort aufgewachsene 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Auch in Sachen Mode kann sie ihre Prägung nur schwer leugnen: „Obwohl ich meistens ungeschminkt aus dem Haus gehe, habe ich gemerkt, dass ich Probleme habe, irgendwie raus zu gehen. Also, Jogginghose geht gar nicht, da fühle ich mich extrem unwohl. Dabei wohne ich in Berlin, hier darf man nun wirklich so rumlaufen, wie man möchte.“

Bettina Burchard ist am Freitag (2.6.) an der Seite von Max Bretschneider und Martin Lindow in der ARD-Komödie „Landfrauen - Wir können auch anders!“ (20.15 Uhr, Das Erste) zu sehen. Sie spielt eine Pflegerin, die auf dem Land Erholung von ihrem aufreibenden Beruf sucht und unerwartet eine Liebe findet, die ihr Leben über den Haufen wirft.