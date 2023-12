Fritz Meinecke, bekannt aus '7 vs. Wild', betritt eine neue Bühne: den Big Brother-Container. Erleben Sie, wie der Magdeburger YouTuber sich in der 'Knossi Edition' der Herausforderung stellt, 57 Stunden live gefilmt zu werden.

Köln/Magdeburg/MZ/FKR. - Die aktuelle Staffel von „7 vs. Wild“ ist noch nicht ganz zu Ende - und schon wagt sich das Gesicht der Show ins nächste Format. Der Magdeburger Youtuber Fritz Meinecke ist am Dienstag in den „Big Brother“-Container eingezogen.

„Knossi Edition“ von Big Brother: Fritz Meinecke zu Gast bei Jens Knossalla

Er ist einer von zehn Teilnehmern, die sich in der „Knossi Edition“ der Herausforderung stellen, 57 Stunden lang auf engstem Raum rund um die Uhr gefilmt zu werden. In Spielen müssen sie unter anderem ein Budget für Einkäufe erarbeiten. Am dritten Tag wählen alle Bewohner den Sieger dieser Spezial-Staffel. Gestartet ist der Stream am Dienstag gegen 12 Uhr.

Im Gegensatz zu „7 vs. Wild“ ist Meinecke hier nur Kandidat. Gastgeber ist der Namensgeber Jens „Knossi“ Knossalla, der schon zwei Mal in Meineckes Format zu sehen war und durch Internetstreams auf der Plattform Twitch bekannt wurde.

Tagesgäste wie Jürgen Milski oder Cindy aus Marzahn bei Big Brother mit "Knossi"

Ganz so streng wie bei „Big Brother“ oder Meineckes „7 vs. Wild“ sind die Macher bei diesem Event aber nicht. Teilnehmer „Tanzverbot“ saß schon zu Beginn des Streams mit seinem Smartphone am Küchentisch, und für die Einkäufe des Teams können täglich bis zu 100 Euro gewonnen werden.

Beim Sat.1-Format war es normalerweise nur ein Euro pro Tag und Teilnehmer. Außerdem wird hier nicht auf die bekannte Penny-Partnerschaft aus der TV-Sendung gesetzt. Dafür steht im Container ein Kühlschrank mit großem Kaufland-Logo.

Knossi-Edition von Big Brother: Partner der Sendung ist dieses Mal nicht Penny, sondern Kaufland. (Screenshot: twitch.tv/therealknossi / Endemol Shine Germany)

Dazu gibt es einen gut gefüllten Kühlschrank mit Energy-Drinks von Montana Blacks Marke „Gönnergy“ , der jederzeit zur Verfügung steht. Regelmäßig schauen auch prominente Tagesgäste wie Jürgen Milski oder Cindy aus Marzahn vorbei.

Big Brother in der „Knossi Edition“: Zu den ersten Bewohnern des Containers zählen:

Jens Knossalla (Knossi)

Joey Kelly

Adam Wolke

Fritz Meinecke

Kilian Heinrich (Tanzverbot)

Lola (quiteLola)

Antonia (StarletNova)

Marc Eggers

Ann-Kathrin Bendixen (Affe auf Bike)

Marc Schneider (MannyMarc)

Marcel Eris (Montana Black)

Die Sendung wird kostenlos auf dem Twitch-Kanal von „Knossi“ ausgestrahlt. Für ihn ist es nicht der erste Langzeitstream.

So hat er in den vergangenen Jahren unter anderem das Horrorcamp und mehrere Angelcamps mit Prominenten wie Sido oder Pietro Lombardi gestreamt. Teilweise über 300.000 Zuschauer wollten das „Horrorcamp“ 2020 sehen.

Auch die „Knossi Edition“ von „Big Brother“ dürfte ein Erfolg werden, bereits zwei Stunden nach Beginn hatte der Stream über 80.000 gleichzeitige Zuschauer.

Verantwortlich für die Produktion ist Endemol Shine Germany, die auch die regulären „Big Brother“-Formate produziert.